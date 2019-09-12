Приватбанк презентував оновлений додаток Privat24

Приватбанк випустив фінальну версію онлайн-банкінгу Privat24 - додаток отримав оновлений дизайн, який раніше показували в бета-версії.

Про це повідомляє AIN.ua.

Зазначається, що головна зміна - стартовий екран: карти відображаються вгорі у вигляді каруселі, на нижній панелі виведені послуги. Чергу карт можна змінювати, а непотрібні - приховувати.

"У нижній панелі можна додавати потрібні послуги, а непотрібні - прибрати. Сюди ж можна вивести шаблони, наприклад, для переказу на конкретну карту або поповнення номера", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що Приватбанк випустить повністю нові додатки для iOS і Android найближчим часом.

У банку заявляють, що новий додаток під Android потрібен для того, щоб користувачі могли протестувати його. Водночас банк буде поступово випускати оновлення для старого клієнта. Очікують, що всі користувачі перейдуть на новий додаток до кінця року.

У фінустанові зазначають, що повністю переписали код програми під iOS - тому команда не буде оновлювати старий клієнт, а поступово переведе користувачів на новий.

"Наразі додатком "Приватбанку" користуються близько 8,8 млн мобільних користувачів. Privat24 встановлений на 80% iOS і Android пристроїв", - кажуть в банку.