"Приватбанк" запустив технологію оплати товарів обличчям

Державний "Приватбанк" за підтримки компанії Visa запускає в Україні технологію біометричної оплати FacePay24 для роздрібних торгових мереж.

Про це повідомляє прес-служба "Приватбанку".

"Першими українськими торговими точками, в яких покупці можуть оплачувати товари "обличчям", стали чотири магазини національної мережі HOP HEY в Дніпрі", - повідомляє банк.

Запуск послуги став можливим завдяки інтеграції методів оплати Visa, технологій Amazon Web Services з оновленою платформою мобільного банку "Приват24". "Приватбанк" заявляє, що участь в проектах найбільш інноваційних торговельних мереж дозволила Україні запустити FacePay однією з перших в Європі.

"Приватбанк" повідомляє, що для використання сервісу "оплати обличчям" необхідно встановити на смартфон оновлений додаток Privat24 і активувати оплату FacePay24. Потім потрібно зробити три "селфі" з різних ракурсів і прив'язати до зображення свого обличчя банківську картку Visa.

Після цього оплачувати покупки можна, подивившись в спеціальну камеру планшета поруч з касою.

FacePay24 використовує систему автоматичного розпізнавання осіб Amazon Rekognition і дає можливість масштабувати цю послугу майже на будь-яку торговельну точку.

Amazon Rekognition створена на базі технології глибокого навчання, розробленої експертами компанії Amazon для щоденного аналізу мільярдів зображень і відео.

Нагадуємо:

Приватбанк випустив фінальну версію онлайн-банкінгу Privat24 - додаток отримав оновлений дизайн, який раніше показували в бета-версії.

Економічна правда