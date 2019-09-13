Приватбанк уперше за 7 років змінить дизайн масових карт

Фото: Приватбанк

Приватбанк оголосив про запуск "кольорової" лінійки масових платіжних карт Mastercard.

Про це повідомляє прес-служба фінансової установи.

Зазначається, що вони замінять карти традиційного для банку дизайну і дадуть можливість клієнтам обирати собі карту з декількох колірних рішень.

За словами члена правління банку Олексія Шабана, після запуску діджитал скінів для карт у цифрових гаманцях банк отримав велику кількість звернень із питанням, коли можна буде змінити "обкладинку" фізичної карти.

Він нагадав, що дизайн масових карт Приватбанку не змінювався вже більш як 7 років. Тому банк у пошуках нових ідей провів кілька фокус-груп серед різних категорій клієнтів і аналіз карт, представлених на ринку.

"Разом із Mastercard були розроблені нові концепти дизайнів і сьогодні ми прощаємося з нашою легендарною полуничкою", - заявив Шабан.

"Нова лінійка масових карт Mastercard стане першою в Україні, яка зроблена в останніх світових трендах дизайну. При виготовленні нових карт використовуються технології і рішення, які раніше застосовувалися тільки для преміальних карт. Зрозуміло, всі кольорові "універсалки" і карти для виплат будуть безконтактними", - підкреслили в банку.

Нагадаємо:

12 вересня Приватбанк презентував додаток Privat24 із оновленим дизайном.

Також Приватбанк запустив технологію оплати товарів обличчям.

Економічна правда