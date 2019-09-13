Зеленський обговорив із Коломойським питання зниження тарифів на комуналку

Президент Володимир Зеленський заявив, що на нещодавній зустрічі з олігархом Ігорем Коломойським говорив про скасування монополії і зниження тарифів на комунальні послуги.

Джерело: коментар Зеленського журналістам.

Пряма мова: "[Говорили, що] всі повинні жити по правилах, монополії не буде. Для всіх. І в тому числі для пана Коломойського. І щоб він сприяв, щоб ціни, будь-які пов’язані з комуналкою – там дуже багато питань, – щоб вони знижувались".

Деталі: Зеленський уточнив, що всі розуміють, що мають бути ринкові умови, і європейські партнери України хочуть, щоб був ринок, але треба зробити, щоб компослуги були дешевшими.

Також, за його словами, під час цієї зустрічі говорили про Центренего.

На запитання, чи почув його Коломойський, Зеленський сказав, що впевнений, що почув. І додав, що побачимо, який буде результат.