Зеленський обговорив із Коломойським питання зниження тарифів на комуналку
Президент Володимир Зеленський заявив, що на нещодавній зустрічі з олігархом Ігорем Коломойським говорив про скасування монополії і зниження тарифів на комунальні послуги.
Джерело: коментар Зеленського журналістам.
Пряма мова: "[Говорили, що] всі повинні жити по правилах, монополії не буде. Для всіх. І в тому числі для пана Коломойського. І щоб він сприяв, щоб ціни, будь-які пов’язані з комуналкою – там дуже багато питань, – щоб вони знижувались".
Деталі: Зеленський уточнив, що всі розуміють, що мають бути ринкові умови, і європейські партнери України хочуть, щоб був ринок, але треба зробити, щоб компослуги були дешевшими.
Також, за його словами, під час цієї зустрічі говорили про Центренего.
На запитання, чи почув його Коломойський, Зеленський сказав, що впевнений, що почув. І додав, що побачимо, який буде результат.
Що було раніше: 10 вересня олігарх Ігор Коломойський зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на Банковій. В Офісі президента заявили, що говорили про ведення бізнесу в Україні та енергетичну сферу.
Передісторія:
20 червня Зеленський під час виступу на Бізнес форумі повідомив, що зустрічався з трьома українськими олігархами Ринатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком та досяг певних домовленостей.
Про Коломойського заявив, що олігарх "вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він іще про це не знає".
21 червня Коломойський у відповідь на заяву Зеленського відзначив, що "на залишок від 20 тисяч фунтів на тиждень (мається на увазі обмеження Високого суду Лондона на витрати) може пофарбувати ларьок".
Коломойського називають "політичним спонсором" Зеленського. Під час виборчої кампанії у команді Зеленського як кандидата в президенти працювали охорона і юрист олігарха.
Співвласник каналу "1+1" Коломойський охарактеризував свої відносини із Зеленським як "дуже хороші". За його словами, вони стали такими внаслідок останніх 7 років спілкування на тлі виробництва контенту студії "Квартал 95" на телеканалі олігарха.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua