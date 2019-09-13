Курс гривні б’є трирічні рекорди
П'ятниця, 13 вересня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 13 вересня на рівні 24,83 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,22 гривні (на 12 вересня - 27,47 гривні).
Востаннє такі котирування гривні до долара спостерігалися у серпні 2016 року.
Нагадаємо:
12 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,85 - 24,87 гривні за долар.
12 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.
Економічна правда
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