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Курс гривні б’є трирічні рекорди

П'ятниця, 13 вересня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 13 вересня на рівні 24,83 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,22 гривні (на 12 вересня - 27,47 гривні).

Востаннє такі котирування гривні до долара спостерігалися у серпні 2016 року.

Нагадаємо:

12 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,85 - 24,87 гривні за долар.

12 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.

Економічна правда

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