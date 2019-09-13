Курс гривні б’є трирічні рекорди

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 13 вересня на рівні 24,83 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,22 гривні (на 12 вересня - 27,47 гривні).

Востаннє такі котирування гривні до долара спостерігалися у серпні 2016 року.

Нагадаємо:

12 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,85 - 24,87 гривні за долар.

12 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.

Економічна правда