Гривня зміцніла на закритті міжбанку
Четвер, 12 вересня 2019, 17:09
12 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,75 - 24,78 гривні;
Євро - 27,32 - 27,34 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк ослабив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 12 вересня на рівні 24,96 гривні за долар.
12 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,85 - 24,87 гривні за долар.
Економічна правда
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