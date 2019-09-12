Всі розділи
Укр / Рус

Гривня зміцніла на закритті міжбанку

Четвер, 12 вересня 2019, 17:09
 

12 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,75 - 24,78 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,75 - 24,78 гривні;

Євро - 27,32 - 27,34 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 12 вересня на рівні 24,96 гривні за долар.

12 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,85 - 24,87 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк курс

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 12 вересня 2019, 11:28
Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 11 вересня 2019, 11:18
Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до євро і долара 9 вересня 2019, 17:33
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!