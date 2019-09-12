Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

12 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,85 - 24,87 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,85 - 24,87 гривні;

Євро - 27,39 - 27,41 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,79 - 25,06 гривні. Євро купують по 27,22 гривні, продають по 27, 36 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,90 - 24,94 гривні, євро - 27,28 - 27,43 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 12 вересня на рівні 24,96 гривні за долар.

11 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,93 - 24,96 гривні за долар.

11 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,91 - 24,94 гривні за долар.

Економічна правда