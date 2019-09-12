Після презентації нових iPhone вартість Apple знову перевищила 1 трильйон доларів

Капіталізація американської компанії Apple перевищила 1 трильйон доларів.

Про це свідчать дані біржі NASDAQ.

На закритті торгів 11 вересня ціна однієї звичайної акції Apple досягла майже 223,6 долара. Зростання становило 3,18%.

За капіталізацією компанія з Купертіно поступається тільки Microsoft, чия ринкова вартість становить 1,039 трлн дол.

Як зазначає Reuters, Apple зробила найбільший внесок у зростання індексів S&P 500 і NASDAQ. 11 вересня американські фондові індекси в цілому показали зростання на фоні рішення влади Китаю не обкладати митом 16 товарних позицій.

"Ринок все ще вірить, що реальна угода можлива і всі ці рухи Білого дому і Китаю - це просто тактика переговорів", - заявив Тім Гріскі, головний інвестстратег в Inverness Counsel.

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Нагадуємо:

10 вересня компанія Apple випустила одразу три нові моделі iPhone.

Попередня ціна на iPhone 11 стартує в Україні від 23 999 гривень, початок продажів нових моделей iPhone планується орієнтовно на жовтень 2019 року.