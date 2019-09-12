SkyUp відкриває рейс зі Львова в ОАЕ

12 вересня українська лоукост-авіакомпанія SkyUp оголосила про відкриття нового напрямку в Шарджу, який водночас стає першим рейсом зі Львова в Об’єднані Арабські Емірати.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії у Facebook.

"Ми розпочинаємо продаж квитків до сонячних ОАЕ на крилах SkyUp Airlines", - зазначається у повідомленні авіакомпанії.

Виконання рейсу розпочнеться з 26 жовтня 2019 року. Він буде відбуватися щосереди та щосуботи.

Квитки вже у продажу на сайті перевізника: Львів-Шарджа від 3220 грн та Шарджа-Львів від 3215 грн.

Нагадаємо, у кінці липня авіакомпанія SkyUp оголосила про початок польотів в ДП "МА Львів ім. Данила Галицького". Спочатку було повідомлено про рейс у Харків та Київ. Згодом – у Прагу.

Нагадаємо:

У жовтні SkyUp відкриє рейси у Чехію з трьох українських міст.

У грудні авіаперевізник запускає новий рейс із Києва до Італії.

Окрім того, SkyUp хоче отримати права на польоти з Києва на Шрі-Ланку.

Економічна правда