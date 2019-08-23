Всі розділи
Укр / Рус

SkyUp хоче отримати права на польоти з Києва на Шрі-Ланку

П'ятниця, 23 серпня 2019, 14:09

Авіакомпанія SkyUp подала заявку у Державіаслужбу на отримання прав на виконання регулярних рейсів з Києва на Шрі-Ланку та в Австрію.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на регулятора.

Лоукост просить, щоб йому дозволили літати в Коломбо з 1 жовтня на необмежений термін частотою два рази на тиждень.

Крім цього, SkyUp хоче отримати права на виконання з 1 жовтня на необмежений термін польотів з Києва в австрійський Зальцбург, частота польотів - два рази на тиждень.

Наразі до Коломбо і Зальбурга прямих рейсів з України немає. Раніше рейс Київ-Коломбо виконувала МАУ, але закрила маршрут через неефективність.

Нагадаємо:

Лоукостер SkyUp з 12 грудня запускає рейс із Києва до італійського Турина.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа skyup

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В аеропорт Ужгорода можуть відкрити чартери 23 серпня 2019, 12:33
Гендиректором авіаційного підприємства "Україна" став екс-гендиректор "Борисполя" 23 серпня 2019, 11:30
МАУ розпродає "патріотичні" квитки зі знижкою до 50% 20 серпня 2019, 16:36
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!