SkyUp хоче отримати права на польоти з Києва на Шрі-Ланку

Авіакомпанія SkyUp подала заявку у Державіаслужбу на отримання прав на виконання регулярних рейсів з Києва на Шрі-Ланку та в Австрію.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на регулятора.

Лоукост просить, щоб йому дозволили літати в Коломбо з 1 жовтня на необмежений термін частотою два рази на тиждень.

Крім цього, SkyUp хоче отримати права на виконання з 1 жовтня на необмежений термін польотів з Києва в австрійський Зальцбург, частота польотів - два рази на тиждень.

Наразі до Коломбо і Зальбурга прямих рейсів з України немає. Раніше рейс Київ-Коломбо виконувала МАУ, але закрила маршрут через неефективність.

Нагадаємо:

Лоукостер SkyUp з 12 грудня запускає рейс із Києва до італійського Турина.