SkyUp у грудні запускає новий рейс з Києва до Італії

Після зміни влади в Україні позиції Ігоря Коломойського на ринку нафтопродуктів значно посилилися. Натомість конкуренти групи "Приват" один за одним почали зіштовхуватися з проблемами.

Гнучкі офісні рішення стали альтернативою традиційному офісу, і ми бачимо, як стрімко зростає попит на них по всьому світу. За даними дослідження Cushman&Wakefield, кількість коворкінгів у світі збільшилася з 1 130 у 2011 році до 13 800 у 2017 році. Україна слідує за глобальними тенденціями такими ж стрімкими темпами.