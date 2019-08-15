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SkyUp у грудні запускає новий рейс з Києва до Італії

Четвер, 15 серпня 2019, 13:05

Лоукостер SkyUp з 12 грудня запускає рейс із Києва до італійського Турина.

Про це повідомляється на сторінці авіакомпанії у Facebook.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень - щочетверга та щонеділі. Вартість квитків стартує від 1410 гривень в один кінець без багажу.

Нагадаємо:

Лоукостер SkyUp у жовтні відкриє три регулярних маршрути з Києва, Львова та Харкова у міста Чехії.

Економічна правда

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авіа skyup

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