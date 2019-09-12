Місія МВФ планує працювати у Києві до 26 вересня, обговорить боротьбу з корупцією

Місія Міжнародного валютного фонду, яка прибула до Києва 11 вересня, планує працювати до 26 вересня або близько цієї дати, і за підсумками роботи місії очікується комюніке.

Про це заявив представник Фонду Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні 12 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Один із важливих елементів дискусії - ефективна антикорупційна структура (framework)", - зазначив він.

Райс вказав, що наявність такої структури - це критично важливий елемент, і дискусія щодо нього ведеться останні кілька років.

Також він зазначив, що Фонд залишається зацікавленим у співпраці з Україною і після парламентських виборів і зміни уряду.

Райс також уточнив, що місія проведе консультації з Україною за статтею IV статуту МВФ.

Нагадаємо:

Напередодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Місія МВФ прибула в Україну, і що метою переговорів з місією є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці для України до кінця року.

Раніше він вказував, що планується провести переговори щодо нової три-чотирирічної програми співпраці.

Поточна програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько 3,9 млрд дол. При цьому SDR1 млрд (близько 1,4 млрд дол) надано відразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні піврічні перегляди програми в 2019 році.

Місія МВФ працювала в Україні у травні-2019, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.

Глава місії МВФ Рон ван Роден тоді заявив про готовність Місії повернутися до Києва одразу після того, як новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.

Водночас експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики, зазначив Рон ван Роден.

За прогнозами НБУ, угоду про нову програму розширеного фінансування з МВФ на термін 3-4 роки обсягом від 5 млрд дол до 10 млрд дол може бути досягнуто до кінця цього року, що дозволить до січня отримати перший транш у розмірі близько 2 млрд доларів.