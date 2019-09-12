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"Нафтогаз" знижує ціну на газ у вересні, однак прогнозує зростання тарифів

Четвер, 12 вересня 2019, 17:36

"Нафтогаз України" розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, що діятиме у вересні, і водночас прогнозує зростання цін із завершенням теплої пори року.

Про це повідомляє прес-служба НАК на своєму сайті.

Відтак, ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його у вересні газзбутам та постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 493,64 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ і транспортних витрат).

"Порівняно з серпнем вартість газу зменшиться на 3,4%. Кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну", - зазначили у прес-службі НАК.

Загалом із квітня цього року ціна, за якою "Нафтогаз" продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів, знизилася майже на 28%, повідомили у компанії.

Водночас у "Нафтогазі" попередили, що із завершенням теплої пори року очікується підвищення попиту на газ та можливе зростання цін на нього - як на європейському ринку, так і в Україні.

"Щоб захистити споживачів за ПСО від сезонного коливання цін, "Нафтогаз" пропонує їм скористатися пропозицією "Газовий запас" та придбати газ на всю зиму за фіксованими літніми цінами", - зазначити у компанії.

І нагадали: щоб скористатися цією пропозицією, необхідно звернутися до свого постачальника газу, підписати додаткову угоду та оплатити необхідні обсяги газу до 25 вересня.

Нагадаємо:

"Нафтогаз", згідно постанові уряду №485, для визначення ціни газу за ПСО аналізує 4 показники: ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.

Серед вищезазначених пропозицій "Нафтогаз" обирає найнижчу ціну. Найменшою виявилася середня митна вартість газу за минулий місяць – за нею і була визначена вартість газу на вересень.

Як повідомлялося, Україна закачала до своїх підземних сховищ понад 19 мільярдів кубометрів газу для проходження опалювального сезону - стільки газу у сховищах не було з 2011 року.

Станом на 10 вересня, новим продуктом "Нафтогазу" для побутових споживачів "Газовий запас" уже скористалися понад 13 тисяч українських родин - вони купили більше 15,6 мільйонів кубометрів газу.

Економічна правда

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Нафтогаз тариф ціни газ

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