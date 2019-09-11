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Запаси газу у підземних сховищах уперше з 2011 року перевищили 19 мільярдів кубометрів

Середа, 11 вересня 2019, 13:18

Україна закачала до своїх підземних сховищ понад 19 мільярдів кубометрів газу для проходження опалювального сезону - стільки газу у сховищах не було з 2011 року.

Про це повідомив у Facebook голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Перетнули позначку в 19 млрд. куб. м. газу в підземках. Випереджаємо план", - написав він.

Зазначається, що щодня до України надходить 68,7 мільйонів кубометрів газу. Увесь цей газ надходить з ЄС - обсяги надходження газу з Росії є нульовими.

Щодня Україна забезпечує транзит російського газу до ЄС в обсягах, що перевищують 247 мільйонів кубометрів.

Нагадаємо:

Станом на початок вересня 2019 року запаси газу у підземних сховищах становили 18,3 мільярда кубометрів - це на 3,6 мільярда кубометрів більше, ніж на початку вересня 2018 року.

Економічна правда

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ПСГ газ Нафтогаз

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