Газ на зиму "про запас": українці купили уже більше 15 мільйонів кубометрів

Новим продуктом "Нафтогазу" для побутових споживачів "Газовий запас" уже скористались більше 13 тисяч українських родин - вони купили більше 15,6 мільйонів кубометрів газу.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Компанія запустила продукт "Газовий запас" 23 серпня, пропозицією можна скористатися до 25 вересня.



Детальніше про програму читайте у статті: Купити газ за літньою ціною на зиму: все про нову послугу "Нафтогазу". Калькулятор

Нагадуємо:

Продукт "Газовий запас" дозволяє побутовим споживачам придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за низькою літньою ціною для використання його протягом опалювального сезону.

Побутовий споживач може закупити на цих умовах до 25 тис. куб. м газу.

Скористатися пропозицією можна до 25 вересня.

Відпускна ціна Нафтогазу газопостачальним підприємствам (газзбутам) в рамках цього продукту становить 4874,42 грн за тис. куб. м без ПДВ, а також без урахування вартості транспортування, розподілу і надбавки постачальника.

Економічна правда