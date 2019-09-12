Курс валют: долар повертає втрачене
Четвер, 12 вересня 2019, 09:00
Національний банк ослабив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 12 вересня на рівні 24,96 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,47 гривні (на 11 вересня - 27,47 гривні).
Нагадаємо:
11 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,93 - 24,96 гривні за долар.
11 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,91 - 24,94 гривні за долар.
Економічна правда
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