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Курс валют: долар повертає втрачене

Четвер, 12 вересня 2019, 09:00
 

Національний банк ослабив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 12 вересня на рівні 24,96 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,47 гривні (на 11 вересня - 27,47 гривні).

Нагадаємо:

11 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,93 - 24,96 гривні за долар.

11 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,91 - 24,94 гривні за долар.

Економічна правда

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