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В АМКУ розповіли, як може бути розділений хімічний бізнес Фірташа

Четвер, 12 вересня 2019, 14:45

У питанні розділу групи компаній Ostchem Дмитра Фірташа йдеться про поділ не ринкових часток, а активів з виробництва добрив.

Про це заявив керівник департаменту розслідувань ринків виробничої сфери АМКУ Ігор Кустовський, йдеться у статті ЕП.

"Я так це бачу: у нас будуть установчі зустрічі, на яких компанія пропонуватиме свої варіанти. У рамках цього процесу ми, можливо, прийдемо до загальної думки", — сказав він.

За його словами, йдеться про поділ не ринкових часток, а активів з виробництва добрив. Група Фірташа має в Україні три заводи і тільки два з них можуть при постійній роботі повністю забезпечити споживачів добривами.

"Один черкаський "Азот" за обсягом виробництва може забезпечити домінування на ринку. Тобто їм треба як мінімум продавати один із заводів", — додав керівник департаменту.

"Відповідачі можуть запропонувати будь-яку модель реорганізації. АМКУ може з нею не погодитися, якщо внаслідок такої реорганізації монопольне становище збережеться", — зазначила ексдержуповноважена комітету Агія Загребельська.

Читайте детальніше у статті: Хімічна атака: чи вдасться розділити імперію Фірташа та хто наступний

Нагадаємо:

5 вересня 2019 року АМКУ ухвалив рішення примусово розділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа у частині виробників азотних мінеральних добрив і накласти на "НФ Трейдінг Україна" штраф у розмірі 107 мільйонів гривень.

Group DF олігарха Дмитра Фірташа буде оскаржувати "у судах всіх рівнів" рішення АМКУ примусово розділити группу компаній Ostchem і накласти штраф на "НФ Трейдінг" у розмірі 107 мільйонів гривень.

Економічна правда

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АМКУ Фірташ

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