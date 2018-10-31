Кравцов вважає, що залучення приватної тяги може поховати "Укрзалізницю"

"Укрзалізниця" вважає за необхідне компенсувати збитковість пасажирських перевезень у разі запровадження приватної тяги на українській залізниці.

Про це заявив виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на зустрічі президента України Петра Порошенка з представниками бізнес-асоціацій "Діалог влади та бізнесу", передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні через диференціацію різниці на пасажирські та вантажні перевезення "Укрзалізниця" має негатив за пасажирськими перевезеннями в 15 млрд грн", - повідомив Кравцов.

"Якщо ми не системно, одним кроком вирішимо питання залучення приватної тяги, а отже - вилучення в "Укрзалізниці" прибуткової частини бізнесу, ми фактично поховаємо її без вирішення питання пасажирських перевезень", - сказав він.

За словами Кравцова, сама структура залізничних тарифів на сьогодні об'єктивно є незбалансованою та потребує зміни.

У свою чергу Порошенко наголосив, що у нього немає політичної волі до підвищення тарифів на пасажирські перевезення, однак проблеми з вантажоперевезеннями має бути вирішено.

Президент також доручив "Укрзалізниці" опрацювати проблемні питання галузі в місячний термін.

"За місяць підготувати зміни до закону, про який ви говорите, врахувати там соціальну складову та забезпечити прийнятні для України форми залучення приватного капіталу в цей процес. Це не обов'язково мають бути приватні тепловози, це може бути приватний капітал", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, 18 жовтня законопроект про приватну тягу був провалений у Верховній Раді.

Економічна правда