В АМКУ анонсували справи по компаніях Ахметова, Косюка і Фірташа

Антимонопольний комітет може найближчим часом відкрити другу справу щодо агрохолдингу МХП Юрія Косюка, уже в найближчі тижні Комітет обіцяє рішення по групі СКМ Ріната Ахметова.

Про це заявив голова АМКУ Юрій Терентьєв, йдеться у статті ЕП.

"Є один епізод (за ознаками зловживання монопольним становищем – ЕП.) по МХП і зараз, можливо, буде другий. Дослідження по цьому питанню на фінішній прямій", - сказав Терентьєв.

"Ще один сюрприз може чекати на газовий бізнес Фірташа. Тривають розслідування роботи облгазів. Можливо, у жовтні-листопаді будуть перші рішення", - йдеться у статті.

Уже в найближчі тижні АМКУ обіцяє рішення по групі СКМ Ріната Ахметова.

"Справа стосується Corum Group (виробник обладнання для гірничодобувної галузі – ЕП). Там розмір штрафу не дуже великий – близько 50 млн гривень. Подробиці будуть через два тижні", - зазначив голова АМКУ.

"Не виключаю, що потенційно може бути заборонена концентрація по "Метінвесту" Ахметова. Заява стосується купівлі шахт", - додав Терентьєв.

Читайте детальніше у статті: Хімічна атака: чи вдасться розділити імперію Фірташа та хто наступний

Нагадаємо:

У червні Антимонопольний комітет розпочав розслідування дій групи "МХП" Юрія Косюка на ринку курятини за ознаками зловживання монопольним становищем.

Економічна правда