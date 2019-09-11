Dragon Capital планує купити торгові центри у Запоріжжі та Кривому Розі

Dragon Capital Investments Limited (Кіпр) має намір придбати акції кіпрських "дочок" девелопера Arricano Real Estate Plc - Museo Holdings Limited і Sunloop Co Limited, що забезпечують перевищення 50% голосів у вищих органах управління компаній.

Згідно з порядком денним Антимонопольного комітету, питання про надання дозволу на здійснення угоди регулятор розгляне на засіданні 12 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Arricano Real Estate Plc (Кіпр), управляюча компанія і девелопер низки торгово-розважальних центрів в Україні, має намір продати власні торгово-розважальні комплекси "Сонячна галерея" (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.) і City Mall (Запоріжжя).

За даними девелопера, управляючою компанією ТРК "Сонячна галерея" є "дочка" Museo Holdings Limited (Кіпр) - ПрАТ "Укрпангруп", а ТРК City Mall управляє ТОВ "Призма Альфа" - дочірня компанія кіпрської Sunloop Co Limited.

ТРК City Mall відкрито в Запоріжжі у 2011 році. Згідно з інформацією на сайті ТРК, загальна площа становить 23,4 тис. кв. м, орендна - 24,5 тис. кв. м. Інфраструктура включає паркінг на 800 машиномісць.

ТРК "Сонячна галерея" відкрито в Кривому Розі в 2008 році. Загальна площа ТРК становить 44 тис. кв. м, орендна - 35,6 тис. кв.м. Паркінг розрахований на 398 місць.

ПрАТ "Укрпангруп" за підсумками 2018 року збільшило виручку на 17% у порівнянні з 2017 роком - до 143,7 млн ​​грн, чистий прибуток при цьому становив 3 млн грн проти збитку в 151 млн грн в попередньому році. Його активи становлять 299,6 млн грн за підсумками 2018 року.

У свою чергу ТОВ "Призма Альфа" за 2018 рік наростило виручку на 16,6% - до 134,3 млн грн, чистий прибуток становив 17,7 млн ​​грн проти збитку в 70 млн грн в 2017 році. Актив компанії за результатами 2018 року становить 228,3 млн грн.

Dragon Capital - одна з найбільших інвесткомпаній України. Працює у сфері прямих інвестицій і фінансових послуг, надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Кінцевим бенефіціаром у держреєстрі зазначений громадянин Чехії, президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала.

Нагадаємо:

Раніше Dragon Capital завершив операцію з придбання торгово-розважального центру Smart Plaza Obolon у Києві площею близько 13 тисяч квадратних метрів.

Як зазначав глава Dragon Capital раніше, інвестори негативно відреагували на перші призначення Зеленського.