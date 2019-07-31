Dragon Capital придбала низку нерухомості протягом тижня

Компанія URE Holding Limited, яка входить до групи компаній Dragon Capital, завершила операцію з придбання торгово-розважального центру Smart Plaza Obolon в місті Київ площею близько 13 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє прес-служба Dragon Capital.

Про операцію було оголошено 31 липня. Торговий центр Smart Plaza Obolon із загальною орендною площею понад 9 тисяч квадратних метрів розташований поряд зі станцією метро "Мінська". Відкриття торгового центру відбулося в січні 2019 року.

26 липня "Драгон капітал консалтинг", що входить до групи компаній Dragon Capital, купило приміщення львівського ресторану "Під левом" за рекордні для міста 116 млн гривень. Лот площею 945,1 кв. м. являє собою нежитлові приміщення в підвалі і на першому поверсі трьох сусідніх будівель, з'єднаних між собою переходами. Будинки знаходяться на площі Ринок.

25 липня "ДК БЦ1", що входить до групи компаній Dragon Capital, стало переможцем голландського аукціону з продажу колишнього офісу ліквідованого банку "Київська Русь" по вул. Хорива, 11а на столичному Подолі площею 1,4 тис кв м з пропозицією 60,5 млн грн.

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційних банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів.

Кінцевим бенефіціаром в держреєстрі зазначений громадянин Чехії, президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала.

Економічна правда