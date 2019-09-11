Гривня різко зросла вище психологічної позначки
Середа, 11 вересня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 15 копійок, встановивши його на 11 вересня на рівні 24,88 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,47 гривні (на 10 вересня - 27,61 гривні).
Нагадуємо:
10 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,95 - 24,97 гривні за долар.
10 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,00 - 25,03 гривні за долар.
Економічна правда
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