Всі розділи
Укр / Рус

Гривня різко зросла вище психологічної позначки

Середа, 11 вересня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 15 копійок, встановивши його на 11 вересня на рівні 24,88 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,47 гривні (на 10 вересня - 27,61 гривні).

Нагадуємо:

10 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,95 - 24,97 гривні за долар.

10 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,00 - 25,03 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла 10 вересня 2019, 17:20
Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 10 вересня 2019, 11:04
Курс валют: гривня наблизилась до психологічної позначки 10 вересня 2019, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!