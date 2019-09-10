Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
10 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,95 - 24,97 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,85 - 24,88 гривні;
Євро - 27,43 - 27,46 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,81 - 25,07 гривні. Євро купують по 27,28 гривні, продають по 27,74 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,92 - 25,08 гривні, євро - 27,43 - 27,54 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 10 вересня на рівні 25,03 гривні за долар.
9 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,04 - 25,07 гривні за долар.
9 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,95 - 24,97 гривні за долар.
Економічна правда
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