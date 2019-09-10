Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
Вівторок, 10 вересня 2019, 17:20
10 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,00 - 25,03 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,00 - 25,03 гривні;
Євро - 27,60 - 27,62 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 10 вересня на рівні 25,03 гривні за долар.
10 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,95 - 24,97 гривні за долар.
Економічна правда
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