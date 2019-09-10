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У НБУ допускають відтермінування повного переходу на використання IBAN

Вівторок, 10 вересня 2019, 14:43

Нацбанк допускає відтермінування повного переходу на використання міжнародного стандарту банківського рахунку IBAN на 2 місяці - до 1 січня 2020 року.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Холод у ході круглого столу, організованого "Фінансовим клубом".

"До 1 жовтня буде проведена остаточна зустріч. Якщо будуть блокуючі фактори міграції з 1 листопада на повне використання IBAN серед всієї банківської системи, включно з казначейством, банки будуть повідомлені", - сказав Холод.

"Зараз рішення не прийнято, тому діє попередня постанова, яка наказує всім з 1 листопада перейти на використання тільки IBAN. Але ймовірність такої міграції на два місяці є", - додав він.

Нагадаємо:

З 5 серпня в Україні почалося введення міжнародного номера банківського рахунку IBAN відповідно до вимог стандарту ISO 13616.

На розрахунки з використанням міжнародного стандарту банківського рахунку IBAN перейшли 29 українських банків.

З 1 листопада всі розрахунки в Україні будуть проводитися виключно за номерами банківських рахунків у форматі IBAN.

Економічна правда

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