Курс валют: гривня наблизилась до психологічної позначки
Вівторок, 10 вересня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 10 вересня на рівні 25,03 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,61 гривні (на 9 вересня - 27,66 гривні).
Нагадуємо:
9 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,04 - 25,07 гривні за долар.
9 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,95 - 24,97 гривні за долар.
Економічна правда
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