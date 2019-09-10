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Курс валют: гривня наблизилась до психологічної позначки

Вівторок, 10 вересня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 10 вересня на рівні 25,03 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,61 гривні (на 9 вересня - 27,66 гривні).

Нагадуємо:

9 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,04 - 25,07 гривні за долар.

9 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,95 - 24,97 гривні за долар.

Економічна правда

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