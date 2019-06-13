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МВФ визначить перспективи співпраці з Україною після виборів

Четвер, 13 червня 2019, 18:54

Міжнародний валютний фонд очікує завершення парламентських виборів в Україні, щоб продовжити переговори про подальшу співпрацю з нашою країною.

Про це повідомив представник Фонду Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні 13 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо завершення виборів перед тим, як рухатися вперед", - сказав він у відповідь на прохання прокоментувати слова заступника глави адміністрації президента України Олексія Гончарука про можливий запуск нової 3-4 річної програми з МВФ у кінці цього року.

Райс нагадав, що в травні в Києві працювала місія МВФ, яка мала початкові дискусії з новообраним президентом країни Володимиром Зеленським.

Поточна програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько 3,9 млрд дол.

При цьому SDR1 млрд (близько 1,4 млрд дол) надано відразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні перегляди програми в 2019 році, які проходять кожні півроку.

Нагадаємо:

Команда переможця виборів президента Володимира Зеленського розраховує науспішний перегляд програми stand by МВФ в травні 2019 року.

Нова програма допомоги від МВФ stand-by була підписана наприкінці грудня і розрахована на 14 місяців, протягом яких Україна може отримати 3,9 млрд дол.

Перший перегляд програми запланований на середину травня.

Після цього стане зрозуміло, чи може Україна розраховувати на наступний транш — 1,3 млрд дол.

В дослідженні JP Morgan йдеться, що сфокусованість української влади на парламентських виборах цієї осені не дозволить країні виконати умови Міжнародного валютного фонду в 2019 році і отримати транш.

Місія МВФ відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року на тлі оновлення влади в Україні.

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