Фірма з оточення Пашинського має сплатити Міноборони 2,4 мільйона штрафів

На початку липня Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони до ТОВ "Українська бронетехніка" про стягнення штрафних санкцій у розмірі 2,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на відповідь Міноборони.

Зазначається, що ще в січні 2019 року Міністерство звернулось до Господарського суду з метою стягнути з приватної фірми значно більшу суму в 6,6 мільйонів гривень через невиконання умов контракту в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин.

Фрагменти із відповіді Міністерства оборони

Деталі контракту та суть порушень ТОВ "Українська бронетехніка" не розкриваються через секретність даних.

"Це вже другий позов Міністерства оборони проти даної фірми. В грудні 2018 року був виграний інший позов про стягнення пені у сумі 302,2 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

ТОВ "Українська бронетехніка" до 2015 року називалася ТОВ "Укрглавпак" і спеціалізувалася на виробництві тари з пластмаси.

Директор фірми Олександр Кузьма є родичом відомого в фармбізнесі Миколи Кузьми, який в 2014 році був помічником на громадських засадах Сергія Пашинського, голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.

На початку 2000-их Микола Кузьма був помічником народної депутатки Раїси Богатирьової, на той час членкині Партії регіонів, яка пізніше стала Міністром охорони здоров’я.

У 2015 році у коментарі ЗМІ Микола Кузьма назвав себе ідеологом створення бронемашини "Варта".

У 2019 році ТОВ "Українська бронетехніка" отримала 200 мільйонів гривень на виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин "Варта". Після оприлюднення даного факту в ЗМІ приватна фірма заперечила свою маловідомість і зв’язок із Сергієм Пашинським.

Економічна правда