Фірма з оточення Пашинського має сплатити Міноборони 2,4 мільйона штрафів
На початку липня Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони до ТОВ "Українська бронетехніка" про стягнення штрафних санкцій у розмірі 2,4 мільйона гривень.
Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на відповідь Міноборони.
Зазначається, що ще в січні 2019 року Міністерство звернулось до Господарського суду з метою стягнути з приватної фірми значно більшу суму в 6,6 мільйонів гривень через невиконання умов контракту в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин.
Деталі контракту та суть порушень ТОВ "Українська бронетехніка" не розкриваються через секретність даних.
"Це вже другий позов Міністерства оборони проти даної фірми. В грудні 2018 року був виграний інший позов про стягнення пені у сумі 302,2 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
ТОВ "Українська бронетехніка" до 2015 року називалася ТОВ "Укрглавпак" і спеціалізувалася на виробництві тари з пластмаси.
Директор фірми Олександр Кузьма є родичом відомого в фармбізнесі Миколи Кузьми, який в 2014 році був помічником на громадських засадах Сергія Пашинського, голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.
На початку 2000-их Микола Кузьма був помічником народної депутатки Раїси Богатирьової, на той час членкині Партії регіонів, яка пізніше стала Міністром охорони здоров’я.
У 2015 році у коментарі ЗМІ Микола Кузьма назвав себе ідеологом створення бронемашини "Варта".
У 2019 році ТОВ "Українська бронетехніка" отримала 200 мільйонів гривень на виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин "Варта". Після оприлюднення даного факту в ЗМІ приватна фірма заперечила свою маловідомість і зв’язок із Сергієм Пашинським.
Економічна правда
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