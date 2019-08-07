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Гривня на міжбанку сильно зміцнилася

Середа, 7 серпня 2019, 19:05
 

7 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,29 - 25,33 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 25,29 – 25,33 гривні;

Євро – 28,40 – 28,45 гривні.

Нагадуємо:

7 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,52 - 25,55 гривні за долар.

Національний банк посилив офіційний курс гривні на 14 копійок, встановивши його на 7 серпня на рівні 25,59 гривні за долар.

Економічна правда

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