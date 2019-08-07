Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

7 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,52 - 25,55 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,42 - 25,46 гривні;

Євро - 28,44 - 28,48 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,36 - 25,65 гривні. Євро купують по 28,30 гривні, продають по 28,79 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,51 - 25,61 гривні, євро - 28,50 - 28,61 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні на 14 копійок, встановивши його на 7 серпня на рівні 25,59 гривні за долар.

6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,67 - 25,71 гривні за долар.

6 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,52 - 25,55 гривні за долар.

Економічна правда