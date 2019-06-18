НБУ повністю скасував обов'язковий продаж валюти для бізнесу

Національний банк скасував вимогу обов'язкового продажу бізнесом валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Діюча норма, яка зобов'язує підприємців продавати 30% валютної виручки на міжбанку, перестане діяти з 20 червня.

Зазначається, що валютні надходження бізнесу, зараховані на розподільчі рахунки протягом 19 червня, вже не підлягають обов'язковому продажу.

"Чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. За статистикою останніх років, коли норматив обов'язкового продажу валютних надходжень становив 50%, так і з 1 березня 2019 року, коли він був зменшений до 30%, бізнес в цілому продавав понад 90% валюти", - наголошується в повідомленні.

Національний банк вказує, що такий крок продовжує валютну лібералізацію відповідно до дорожньої карти, яка передбачає поступове зняття всіх валютних обмежень відповідно до поліпшення макроекономічних умов в Україні.

"У цьому році Національний банк скасував або пом'якшив вже понад 30 валютних обмежень. Скасування обов'язкового продажу валютних надходжень бізнесу є черговим кроком на шляху до вільного руху капіталу, визначеного одним із стратегічних цілей Національного банку", - зазначають в НБУ.

Економічна правда