При виготовленні мінометів "Молот" встановлено дефекти та мільйонні збитки
Військова прокуратура Київського гарнізону розслідує кримінальне провадження за фактами недбалого ставлення чиновників Міністерства оборони під час контролю над постачанням мінометів "Молот", що привело до збитків у розмірі 7,2 млн грн.
Про це йдеться у розслідуванні "Не "хлопчиками" єдиними. Чому справа Гладковського – лише верхівка айсберга" на УП.
В ухвалі суду від 21 грудня 2018 року наводиться інформація слідства, згідно з якою між Міністерством оборони та ПАТ "Завод "Маяк", який входить в структуру концерну "Укроборонпром" був укладений контракт на постачання мінометів калібру 120 мм М120-15 "Молот" вартістю 483 тис грн за одиницю.
Під час поставки до військової частини А4559 (смт. Оржів Рівненської області) в частини мінометів виявлено технічні недоліки, а частина під час нетривалої експлуатації вийшли з ладу.
"За результатами дефектації встановлено конструкторські недоліки, які несумісні з подальшим використанням мінометів", - підсумували прокурори.
Контроль виконання ПАТ "Завод "Маяк" умов державного контракту здійснювали службові особи 5277 військового представництва МО України, які недбало поставились до своїх посадових обов'язків щодо контролю поставки продукції, в результаті чого завдано істотну шкоду державі у вигляді грошових коштів у розмірі 7,2 млн грн.
Як з’ясувало слідство, на заводі "Маяк" не було обладнання та потужностей для виготовлення всіх складових механізмів мінометів. Тому "Маяк" закуповував різні частини до міномету у численних приватних постачальників. 50 відсотків складових міномета поставляло ПАТ "Старокраматорський машинобудівний завод", яке належить колишньому регіоналу Максиму Єфімову. Нині народний депутат входить у фракцію "Блок Петра Порошенка".
Паралельно в господарському суді "Старокраматорський машинобудівний завод" намагається стягнути з заводу "Маяк" дві заборгованості за постачання мінометів у сумах 1,7 млн грн та 2,04 млн грн.
Допитана в якості свідка заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та кооперації повідомила, що при трьох оплатах понад 76 млн грн з ПАТ "Завод "Маяк" 80% відсотків вартості 2-х укладених з ПАТ "Старокраматорський машинобудівний завод" договорів, всупереч встановленому порядку, службова записка разом з рахунком-фактурой в фінансовий відділ заводу не складалась та керівництвом підприємства на погодження не візувалась.
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