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При виготовленні мінометів "Молот" встановлено дефекти та мільйонні збитки

Четвер, 14 березня 2019, 13:46
 

Військова прокуратура Київського гарнізону розслідує кримінальне провадження за фактами недбалого ставлення чиновників Міністерства оборони під час контролю над постачанням мінометів "Молот",  що привело до збитків у розмірі 7,2 млн грн.

Про це йдеться у розслідуванні "Не "хлопчиками" єдиними. Чому справа Гладковського – лише верхівка айсберга" на УП. 

В ухвалі суду від 21 грудня 2018 року наводиться інформація слідства, згідно з якою між Міністерством оборони та  ПАТ "Завод "Маяк", який входить в структуру концерну "Укроборонпром" був укладений контракт на постачання мінометів калібру 120 мм М120-15 "Молот" вартістю 483 тис грн за одиницю.

Під час поставки до військової частини А4559 (смт. Оржів Рівненської області) в частини мінометів виявлено технічні недоліки, а частина під час нетривалої експлуатації вийшли з ладу.

"За результатами дефектації встановлено конструкторські недоліки, які несумісні з подальшим використанням мінометів", - підсумували прокурори.

Контроль виконання ПАТ "Завод "Маяк" умов державного контракту здійснювали службові особи 5277 військового представництва МО України, які недбало поставились до своїх посадових обов'язків щодо контролю поставки продукції, в результаті чого завдано істотну шкоду державі у вигляді грошових коштів у розмірі 7,2 млн грн.

Як з’ясувало слідство, на заводі "Маяк" не було обладнання та потужностей для виготовлення всіх складових механізмів мінометів. Тому "Маяк" закуповував різні частини до міномету у численних приватних постачальників.  50 відсотків складових міномета поставляло ПАТ "Старокраматорський машинобудівний завод", яке належить колишньому регіоналу Максиму Єфімову. Нині народний депутат входить у фракцію "Блок Петра Порошенка".

Паралельно в господарському суді "Старокраматорський машинобудівний завод" намагається стягнути з заводу "Маяк" дві заборгованості за постачання мінометів у сумах  1,7 млн грн  та 2,04 млн грн.

Допитана в якості свідка заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та кооперації повідомила, що при трьох оплатах понад 76 млн грн з ПАТ "Завод "Маяк" 80% відсотків вартості 2-х укладених з ПАТ "Старокраматорський машинобудівний завод" договорів, всупереч встановленому порядку, службова записка разом з рахунком-фактурой в фінансовий відділ заводу не складалась та керівництвом підприємства на погодження не візувалась.

Українська правда

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