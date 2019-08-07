Омелян: дефіциту дизпалива після зменшення імпорту з РФ не буде

У Кабміні вважають, що після падіння обсягів імпорту російського дизпалива до України, пов'язаного із введенням спецмит, дефіциту дизелю в Україні не буде.

Про це 6 серпня на брифінгу заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Хочемо вас запевнити, що жодних загроз немає. Потужності нафтових терміналів у морських портах України дозволяють багатократно збільшити обсяги переробки нафтопродуктів вже сьогодні. Укрзалізниця має змогу забезпечити достатню кількість тягового та вантажного рухомого складу для виконання перевезень нафтопродуктів", - сказав він.

За його словами, також Укрзалізниця сформує незнижуваний стратегічний запас дизельного палива.

"Ключове питання і єдине, яке стояло на порядку денному, - це логістика. Ми її забезпечимо. Конкуренція - це рушій прогресу. Чим довше бенефіціари трубопровідних поставок будуть уникати сплати податку в український бюджет, тим швидше вони втратять ринок України", - додав міністр.

Нагадаємо:

Представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що з 1 серпня поставки російського дизпалива в Україну скоротяться майже в два рази.

17 липня Кабмін у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.

Відтак, спецмито на дизельне пальне, яке поставляється трубопровідним транспортом, становитиме 3,75% із 1 серпня 2019 року та 4% із 1 жовтня 2019 року.

18 квітня 2019 року уряд Російської Федерації заявив про встановлення заборони на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

Читайте також: Податок на "трубу". По кому вдарять мита на дизель і автогаз з Росії.

Економічна правда