Ціни на нафту можуть впасти вдвічі, якщо Китай вирішить купувати іранську нафту

Ціни на сиру нафту можуть обвалитися на 20-30 доларів за барель, якщо Китай вирішить купувати "чорне золото" у Ірану.

Про це передає CNBC з посиланням на звіт Bank of America Merrill Lynch.

"Ми зберігаємо наш прогноз на Brent на наступний рік на рівні 60 доларів за барель. Але ми визнаємо, що рішення Китаю відновити закупівлі іранської нафти може викликати обвал цін на нафту", - йдеться в звіті BofA Merrill Lynch Global Research.

Аналітики банку попереджають, що в цьому випадку ціни можуть впасти на 20-30 доларів за барель.

Аналітики попереджають, що "волатильність нафти знову зросте", оскільки ринки чекають відповіді КНР на останню тарифну загрозу США. Серед таких заходів може бути покупка іранської нафти в обхід американських санкцій.

Згідно з даними S&P Global Platts, приблизно половина іранського експорту була відправлена ​​в Китай в червні і липні.

Аналітики BofA Merrill Lynch вважають, що останнє загострення тарифного протистояння між США і Китаєм може знизити світовий попит на нафту на 250-500 тис бар на добу.

Міністерство торгівлі Китаю пригрозило контрзаходами після того, як президент США Дональд Трамп заявив про можливість введення 10-відсоткового тарифу на імпорт китайських товарів на суму 300 млрд доларів. Це рішення збентежило нафтові ринки і 1 серпня вартість сировини обвалилася на 8%, що стало найглибшим падінням за чотири роки.

Вартість бареля жовтневої нафти Brent 5 серпня вранці становила 60,95 долара. Барель вересневої нафти WTI торгувався по 54,89 долара. Попередні торги завершилися на рівні 61,89 долара і 55,66 долара відповідно.