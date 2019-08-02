Ціни на нафту почали різко зростати після обвалу напередодні

Увечері 1 серпня ціни на нафту знизились на 7% на тлі заяви президента США Трампа про введення з 1 вересня нових 10-відсоткових мит на китайський імпорт, але зранку 2 серпня ціни виросли більш ніж на 2 %.

Як зазначають "Ведомости", увечері 1 серпня ціна на нафту марки Brent вперше з середини липня опустилась нижче 61 долара за барель.

Як повідомляє enkorr, станом на 08:47 (за київським часом) 2 серпня ціна на нафту марки Brent становила 61,83 долара (+2,21%).

Барель нафти WTI зранку 2 серпня торгувався по 54,92 долара (+1,80%).

Попередні торги завершилися на рівні 60,50 і 53,95 доларів відповідно.

"Зростання цін на нафту на тлі загострення тарифного протистояння між Пекіном і Вашингтоном може означати, що інвестори змирилися з американсько-китайською торговою війною", - пише видання.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп заявив, що з 1 вересня США накладуть додаткове 10-відсоткове мито на майже весь китайський імпорт, який досі був звільнений від таких зборів.