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Офіційний курс: гривня знову зміцнилась

Середа, 7 серпня 2019, 09:00
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні на 14 копійок, встановивши його на 7 серпня на рівні 25,59 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,62 гривні (на 6 серпня - 28,78 гривні).

Нагадуємо:

6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,67 - 25,71 гривні за долар.

6 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,52 - 25,55 гривні за долар.

Економічна правда

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