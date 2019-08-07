Офіційний курс: гривня знову зміцнилась

Національний банк посилив офіційний курс гривні на 14 копійок, встановивши його на 7 серпня на рівні 25,59 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,62 гривні (на 6 серпня - 28,78 гривні).

Нагадуємо:

6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,67 - 25,71 гривні за долар.

6 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,52 - 25,55 гривні за долар.

Економічна правда