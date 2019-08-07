Офіційний курс: гривня знову зміцнилась
Середа, 7 серпня 2019, 09:00
Національний банк посилив офіційний курс гривні на 14 копійок, встановивши його на 7 серпня на рівні 25,59 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,62 гривні (на 6 серпня - 28,78 гривні).
Нагадуємо:
6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,67 - 25,71 гривні за долар.
6 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,52 - 25,55 гривні за долар.
Економічна правда
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