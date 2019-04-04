Міжнародні резерви України збільшилися на 2,1%

Міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2019 року, за попередніми даними, становили 20,63 мільярдів доларів, збільшившись за місяць на 2,1%.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

Завдяки чому виросли резерви

Резерви зросли завдяки залученню позики урядом під гарантії Світового банку на 512 млн євро.

Також зростанню сприяло розміщення облігацій в іноземній валюті.

Від продажу єврооблігацій уряд отримав ще 357,1 млн дол. Від розміщення облігацій внутрішньої позики в інвалюті — 159,8 млн дол і 5,4 млн євро.

Поповненню резервів сприяла і сприятлива ситуація на валютному ринку — резерви зросли також завдяки купівлі валюти на міжбанківському ринку.

"У березні пропозиція валюти була вище попиту, завдяки сприятливій зовнішній ціновій кон'юнктурі для товарів українського експорту, зокрема аграрної та металургійної продукції, і стабільним надходженням експортної виручки, а також вкладень нерезидентів у гривневі державні цінні папери", — відзначили в НБУ.

У результаті НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 271,7 млн ​​дол (із них 90 млн дол — в формі інтервенцій із вибору кращої ціни, 181,7 млн ​​дол — за єдиним курсом). Водночас для згладжування курсових коливань протягом місяця НБУ продав 109,5 млн дол.

Також на розмір міжнародних резервів вплинуло збільшення вартості фінансових інструментів — зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют — на суму 8,6 млн дол (в еквіваленті), додав регулятор.

Скільки направлено на погашення боргів

Минулого місяця із резервів направлено 866,5 млн дол на платежі з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті.

У тому числі 706,7 млн — на обслуговування і погашення по облігаціях внутрішньої і зовнішньої держпозики та іншими зобов'язаннями держави в інвалюті.

Окрім цього, уряд і НБУ виплатили за зобов'язаннями перед МВФ 159,8 млн дол.

Станом на 1 квітня обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту. Це є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Нацбанку, підкреслили в НБУ.

Як раніше заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, завдяки зовнішнім запозиченням і розміщенням єврооблігацій обсяг міжнародних резервів буде залишатися на рівні близько 21 мільярда доларів упродовж 2019-2020 років.