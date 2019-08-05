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Офіційний курс: гривня продовжує падати

Понеділок, 5 серпня 2019, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 19 копійок, встановивши його на 5 серпня на рівні 25,53 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,36 гривні (на 2 серпня - 27,97 гривні).

Нагадуємо:

2 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,38 - 25,40 гривні за долар.

2 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,51 - 25,56 гривні за долар.

Економічна правда

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