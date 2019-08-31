РФ компенсувала Білорусі частину втрат від поставок "брудної" нафти

Частина втрат через ситуацію з неякісною російською нафтою компенсована, питання щодо відшкодування втрат Мозирського НПЗ залишається відкритим.

Про це заявив в інтерв'ю БЕЛТА голова концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков.

"Можна сказати, що із завершенням очищення нафтопроводу від забрудненої хлорорганікою нафти істотні втрати Білорусі - вартість 1,2 млн т забрудненої нафти - компенсовані", - сказав Рибаков.

"Також для часткової компенсації втрат організацій трубопровідного транспорту через ситуацію з постачанням неякісної нафти з 1 вересня позапланово підвищені тарифи на транспортування нафти по території Білорусі на 3,7%", - заявив він.

Разом з тим залишається відкритим питання щодо відшкодування втрат Мозирського НПЗ від переробки забрудненої нафти.

"Ми знаходимося в постійному діалозі з російською стороною про шляхи його вирішення", - зазначив глава "Белнефтехіму".

Нагадуємо:

23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

25 квітня компанія "Укртранснафта" вимушено призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" ("Дружба").

27 квітня в РФ порушили кримінальну справу про умисне забруднення нафти у нафтопроводі "Дружба".

2 травня у нафтопроводах Росії, Білорусі, України і Польщі накопичилосяблизько 5 мільйонів тонн нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних речовин. У ЗМІ повідомлялося, що Укртранснафта оцінює недоотриману тижневу виручку під призупинення транзиту нафти в 1 млн євро.

В Укртранснафті заявили, що Росія має збільшити прокачування нафти у наступні звітні періоди до кінця 2019 року в рахунок недопоставлених у квітні обсягів через зіпсовану хлоридами нафту.

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