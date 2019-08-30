"Нафтогаз" збільшив чистий прибуток майже у 3 рази

НАК "Нафтогаз України" як окрема юридична особа в січні-червні 2019 року збільшила чистий прибуток у 2,9 рази, на 13,583 мільярда гривень, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 20,577 мільярда гривень.

Про це йдеться у звітності "Нафтогазу" в системі розкриття інформації НКЦПФР, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що дохід "Нафтогазу" від реалізації за шість місяців поточного року знизився на 4,3% (на 3,95 млрд грн) - до 88,049 млрд грн, валовий прибуток - на 15,4% (на 5,018 млрд грн), до 27,514 млрд грн.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.

Нагадаємо:

За результатами діяльності у 2018 році НАК "Нафтогаз України" як окрема юридична особа отримала чистий прибуток в сумі 13,6 млрд гривень.

Таким чином чистий прибуток компанії в 2018 році зменшився на 64% у порівнянні з 2017 роком.

У 2017 році "Нафтогаз" відзвітував про рекордний прибуток у 39,4 млрд гривень завдяки перемозі у Стокгольмському арбітражі.

За результатами 2016 року "Нафтогаз" отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд гривень, який було забезпечено переважно прибутком від транзиту.