Дубілет: Збирався переїхати в Лондон і будувати "єдинорога"

Дмитро Дубілет фото дмитра ларіна

Новообраний міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет не планував йти у владу, а хотів розвивати стартап у Великобританії.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я прийняв одне з найскладніших рішень у своєму житті... Сім'я в шоці. Друзі в шоці. Бізнес-партнери в шоці... Та й я сам, якщо чесно, в шоці", - написав Дубілет.

За словами міністра, найближчим часом він планував розвивати проекти monobank, Smartass (спортивний клуб і ресторан — ЕП) і Koto (мобільний банкінг у Великобританії — ЕП).

"Ще місяць тому я збирався переїхати жити в Лондон і будувати там зі своїми партнерами єдинорога (стартап-компанія, капіталізація якої досягає 1 млрд доларів протягом 5 років - ЕП)", - заявив Дубілет.

Колишній член правління "Приватбанку" запевняє, що в складі нового уряду "зробить все можливе, щоб Україна зробила якісний ривок".

"А ще я обіцяю не красти. На щастя, успіх monobank дозволить мені не думати найближчі роки про матеріальний аспект. Крім того, я вірю, що велика частина молодої команди, яка сьогодні очолила Кабмін, теж не буде красти. Такого у нашій країни ніколи не було", - написав Дубілет.

Детальніше про Дубілета й інших новопризначених міністрів читайте у статті: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Нагадуємо:

29 серпня Верховна Рада нового скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.

Цього ж дня відбулося голосування за новий склад уряду.

16 липня колишній директор із інформаційних технологій "Приватбанку", співзасновник Monobank Дмитро Дубілет став радником тимчасового виконувача обов'язків глави СБУ Івана Баканова.

Раніше Дубілет повідомив, що візьме участь у декількох проектах по боротьбі з корупцією в Україні в якості експерта з інформаційних технологій.

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Економічна правда