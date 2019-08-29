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Гривня на закритті міжбанку зміцніла

Четвер, 29 серпня 2019, 17:10
 

29 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,21 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,19 - 25,21 гривні;

Євро - 27,87 - 27,89 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 29 серпня на рівні 25,22 гривні за долар.

29 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,23 - 25,25 гривні за долар.

Економічна правда

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