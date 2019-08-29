Гривня на закритті міжбанку зміцніла
Четвер, 29 серпня 2019, 17:10
29 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,21 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,19 - 25,21 гривні;
Євро - 27,87 - 27,89 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 29 серпня на рівні 25,22 гривні за долар.
29 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,23 - 25,25 гривні за долар.
Економічна правда
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