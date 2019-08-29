Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

29 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,23 - 25,25 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,23 - 25,25 гривні;

Євро - 27,96 - 27,98 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,06 - 25,35 гривні. Євро купують по 27,68 гривні, продають по 28,09 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,41 - 25,24 гривні, євро - 27,77 - 27,93 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 29 серпня на рівні 25,22 гривні за долар.

28 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,13 - 25,15 гривні за долар.

28 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,20 - 25,22 гривні за долар.

Економічна правда