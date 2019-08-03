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Прибутковість всіх держоблігацій Німеччини вперше в історії опустилася нижче нуля

Субота, 3 серпня 2019, 15:43

Прибутковість 30-річних держоблігацій Німеччини 2 серпня вперше опустилася нижче нульового рівня на побоюваннях ескалації торгового конфлікту між США і Китаєм.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Прибутковість 30-річних паперів зменшилася на 10 базисних пунктів, до мінус 0,002%.

Таким чином, тепер негативну прибутковість мають всі державні бонди Німеччини, з усіма термінами погашення.

Падіння світових фінансових ринків викликали заяви президента США Дональда Трампа про намір ввести мита в розмірі 10% на імпортовані китайські товари об'ємом близько 300 млрд доларів на рік з 1 вересня. Пекін пообіцяв вжити заходів у відповідь.

Нагадаємо, Європейський центробанк надасть чіткий сигнал про те, що процентні ставки незабаром опустяться ще глибше в область негативних значень, прогнозують економісти.

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