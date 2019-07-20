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Європейський центробанк знизить ставку нижче нуля і запустить друкарський верстат — Bloomberg

Субота, 20 липня 2019, 17:00
 

Європейський центробанк надасть чіткий сигнал про те, що процентні ставки незабаром опустяться ще глибше в область негативних значень, прогнозують економісти.

Про це пише Bloomberg.

Президент ЄЦБ Маріо Драгі раніше заявляв, що він буде готовий до додаткових стимулів, якщо економічні прогнози не покращаться.

З тих пір надходять суперечливі дані, і більшість опитаних агентством економістів говорить, що 25 липня Рада керуючих змінить формулювання своєї заяви, щоб показати, що ставки можуть бути знижені, і приступить до дій на наступному засіданні після літніх канікул.

Економісти очікують, що ставка за депозитами ЄЦБ у вересні буде знижена на 10 базисних пунктів до рекордно низьких мінус 0,5%, а деякі банки, включаючи UBS, HSBC і Nomura прогнозують другий крок вниз на ту ж величину в грудні.

Commerzbank чекає зниження ставки на 20 базисних пунктів вже в липні.

Найбільш суттєва зміна в порівнянні з опитуванням, проведеним агентством три тижні тому, полягає в тому, що більше половини респондентів наразі прогнозують перезапуск нетто-покупок активів ЄЦБ.

Повернення нетрадиційних заходів ознаменує кардинальні зміни з кінця минулого року, коли регулятор готувався згорнути заходи монетарної підтримки.

Наразі цей порив слабшає на тлі напруженості у світовій торгівлі, і Драгі, який в жовтні йде у відставку, наостанок намагається оживити зростання та інфляцію в єврозоні.

У зв'язку з цим економісти ЄЦБ почали аналізувати стратегію політики ЄЦБ, включаючи потенційний перегляд своєї мети щодо інфляції, повідомили джерела, знайомі з питанням. Такий крок дозволив би регулятору довше здійснювати заходи монетарного стимулювання.

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