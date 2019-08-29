У 2020 році розпочнеться будівництво аеродрому "Мукачево"

Із 2020 року в Україні планують розпочати проектування і будівництво аеродромного комплексу "Мукачево".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

За його словами, 29 серпня відбулась нарада за участю представників Збройних сил, Міноборони, Укрінфрапроект, Державіаслужби, Украероруху і Мукачівської ОТГ.

"Прийнято рішення негайно розпочати роботу над змінами до постанови Уряду 126, якою схвалена Державна програма розвитку аеропортів до 2023 року і вже з 2020 року розпочати проектування і будівництво аеродромного комплексу "Мукачево", - написав заступник міністра по результатам наради.

Він також зазначив, що Міноборони повинне надати результати щодо співфінансування, так як злітно-посадкова смуга буде подвійного призначення – для потреб цивільної та військової авіації.

Також він зазначив, що Мукачівської ОТГ зі свого боку готова залучити інвестора і в рамках держпрограми розвитку аеропортів збудувати новий пасажирський термінал.

"Поки ми намагаємось повноцінно врегулювати роботу аеропорту "Ужгород", шляхом підписання Угоди між Урядом Словаччини та України, необхідно впроваджувати альтернативні варіанти і розбудовувати внутрішнє авіасполучення в державі, шляхом розвитку регіональних аеропортів", - резюмував заступник міністра.

Нагадаємо:

23 серпня стало відомо, що готелі і санаторії, розташовані на Закарпатті, планують спільно з туроператорами запустити чартери в Ужгород з Києва, Дніпра, Одеси і Харкова.

На початку серпня президент Володимир Зеленський домовився з бізнесменом Олександром Шевченком про фінансування робіт із реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту "Івано-Франківськ".

Також раніше повідомлялося, що кількість пасажирів аеропорту "Львів" зросла майже вдвічі.

Економічна правда