У 2020 році розпочнеться будівництво аеродрому "Мукачево"
Із 2020 року в Україні планують розпочати проектування і будівництво аеродромного комплексу "Мукачево".
Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.
За його словами, 29 серпня відбулась нарада за участю представників Збройних сил, Міноборони, Укрінфрапроект, Державіаслужби, Украероруху і Мукачівської ОТГ.
"Прийнято рішення негайно розпочати роботу над змінами до постанови Уряду 126, якою схвалена Державна програма розвитку аеропортів до 2023 року і вже з 2020 року розпочати проектування і будівництво аеродромного комплексу "Мукачево", - написав заступник міністра по результатам наради.
Він також зазначив, що Міноборони повинне надати результати щодо співфінансування, так як злітно-посадкова смуга буде подвійного призначення – для потреб цивільної та військової авіації.
Також він зазначив, що Мукачівської ОТГ зі свого боку готова залучити інвестора і в рамках держпрограми розвитку аеропортів збудувати новий пасажирський термінал.
"Поки ми намагаємось повноцінно врегулювати роботу аеропорту "Ужгород", шляхом підписання Угоди між Урядом Словаччини та України, необхідно впроваджувати альтернативні варіанти і розбудовувати внутрішнє авіасполучення в державі, шляхом розвитку регіональних аеропортів", - резюмував заступник міністра.
Нагадаємо:
23 серпня стало відомо, що готелі і санаторії, розташовані на Закарпатті, планують спільно з туроператорами запустити чартери в Ужгород з Києва, Дніпра, Одеси і Харкова.
На початку серпня президент Володимир Зеленський домовився з бізнесменом Олександром Шевченком про фінансування робіт із реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту "Івано-Франківськ".
Також раніше повідомлялося, що кількість пасажирів аеропорту "Львів" зросла майже вдвічі.
Економічна правда
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