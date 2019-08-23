В аеропорт Ужгорода можуть відкрити чартери

Готелі і санаторії, розташовані в Закарпатті, планують спільно з туроператорами запустити чартери в Ужгород з Києва, Дніпра, Одеси і Харкова.

Про це повідомляє НВ Бізнес з посиланням на керівника проекту санаторного комплексу "Деренівська Купіль" (Нижнє Солотвино, Закарпаття) Андрія Погребняка.

"Інтерес до відпочинку в Закарпатті дуже високий, але існують складнощі з транспортом", - сказав він.

Зазначається, що зараз аеропорт Ужгорода приймає три рейси на тиждень авіакомпанії "Мотор Січ" з Києва.

"Купити квиток на поїзд в пікові дні дуже складно, а час поїздки від Львова до Ужгорода займає чотири години. Розвиток аеропорту дозволив би збільшити кількість туристів.

Кілька гостей користувалися вертольотами, щоб дістатися до нас зі Львова, тому ми прийняли рішення будувати вертолітний майданчик і дворівневий паркінг", - розповів Погребняк.

Нагадаємо:

Міністерство інфраструктури вважає відкриття аеропорту "Ужгород" лише тимчасовим вирішенням проблеми авіасполучення із Закарпаттям

Міжнародний аеропорт "Ужгород" - невеликий міжнародний аеропорт, розташований на околиці обласного центру Закарпатської області - м. Ужгорода. Аеропорт має один термінал та одну злітно-посадкову смугу завдовжки 2038 м і завширшки 40 м.

Його специфікою є те, що літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини, оскільки українсько-словацький державний кордон проходить на відстані 100 метрів від торця злітно-посадкової смуги.

Із червня 2016-го до березня 2019 року аеропорт "Ужгород" не приймав регулярні рейси.