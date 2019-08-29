Курс валют: гривня повільно знецінюється
Четвер, 29 серпня 2019, 09:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 29 серпня на рівні 25,22 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,95 гривні (на 28 серпня - 27,94 гривні).
Нагадуємо:
28 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,13 - 25,15 гривні за долар.
28 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,20 - 25,22 гривні за долар.
Економічна правда
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