12-годинний робочий тиждень може стати нормою - співзасновник Alibaba

За допомогою технологічних досягнень і реформи системи освіти люди у майбутньому зможуть працювати лише три дні на тиждень, по дві години на добу.

Про це на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту в Шанхаї заявив співзасновник Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма, повідомляє The Economic Times.

Ма зазначив, що нинішня система освіти застаріла. За його словами, вона змодельована для промислового періоду, і він передбачає день, коли машини зможуть перехитрити людей в областях пам'яті і повторюваних навичок.

Він підкреслив, що система освіти у майбутньому має допомогти людям стати більш креативними.

Головний виконавчий директор Tesla Inc., Ілон Маск, який виступав із Ма на одній сцені, погодився з його словами. Користуючись нагодою, він також прорекламував свій проект Neuralink, який намагається об'єднати людський мозок зі штучним інтелектом.

"Освітня система зараз дуже повільна, а лекції - це найгірші", - сказав Маск.

І додав, що "в майбутньому з Neuralink ви зможете просто завантажити будь-який об'єкт миттєво, він буде схожий на Матрицю".

Як повідомлялося, німецька промисловість переходить на неповний робочий день.

Також нагадаємо, що охочих працювати віддалено на ринку праці стало більше на 120%.

Економічна правда