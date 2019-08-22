Ринок фрилансу: охочих працювати віддалено побільшало на 120%

Кількість резюме, в яких пошукувачі вказують фриланс як бажану форму зайнятості, збільшилась на 42% у другому кварталі поточного року в порівнянні з аналогічним періодом 2018-го, та на 120% - із 2016 року.

Про це свідчать дані ретроспективного аналізу бази резюме hh.ua та grc.

Зазначається, що некласичні форми зайнятості, такі як фриланс, усе більше набирають популярності.

"Job-портали рясніють резюме пошукачів, які не готові працювати в офісі з 9 ранку до 6 вечора. А згідно з доповіддю американської фінансової компанії Payoneer, Україна посіла п’яте місце за темпами зростання ринку фрилансу за підсумками другого кварталу цього року", - зазначається у повідомленні.

Серед найактивніших пошукачів-фрилансерів - IT-шники, маркетологи, дизайнери, перекладачі, менеджери по роботі з клієнтами, бухгалтери.

Привабливим виглядає фриланс і для молодих фахівців, які шукають перше місце роботи, і для пошукачів, які готові перекваліфіковуватись, маючи за плечима певний професійний досвід, зазначається в результатах дослідження.

Ці категорії кандидатів цікавлять здебільшого "вільною зайнятістю" за спеціалізаціями: "IT, мультимедіа", "Мистецтво, розваги, ЗМІ" (дизайнери, журналісти тощо), "Маркетинг, реклама, PR", "Продажі", "Адміністративний персонал" (оператори ПК, копірайтери, оператори call-центрів тощо).

Що стосується стажу роботи пошукачів-фрилансерів, абсолютну більшість (54%) становлять спеціалісти з досвідом понад 6 років. Ще 17% - це кандидати, за плечима яких 3-6 років стажу.

У віковому розрізі лідерство утримують пошукачі віком 18-30 років – на них припадає 45% усіх розміщених фрилансерами резюме. Майже кожному третьому кандидату від 31 до 40 років, ще 15% – від 41 до 50.

При цьому зарплатні очікування пошукачів-фрилансерів не відстають від середніх показників на ринку праці України. Найпопулярніший запит із резюме – від 10 800 грн до 21 600 грн. На такі CV припадає 36%. Майже в кожному третьому резюме йдеться про заробітну плату до 10 800 грн, а у 16% – від 21 600 до 32 500 грн.

Нагадаємо:

За останні роки впровадження альтернативних форм організації праці стало доволі актуальною та обговорюваною темою серед роботодавців та працівників.

Тому 25 червня 2019 року Міністерство соцполітики оприлюднило для обговорення проект закону щодо гнучких форм організації праці.

Читайте детальніше у публікації: Фріланс на часі: чи варто роботодавцям очікувати змін.